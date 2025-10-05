Сперцяну грозит дисквалификация до 10 матчей за расистские оскорбления

Ранее "Ахмат" потребовал провести расследование в отношении футболиста "Краснодара" и вынести наказание за расистские действия в адрес Усмана Ндонга

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может получить дисквалификацию до 10 матчей за расистские оскорбления в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в адрес сенегальского защитника грозненского "Ахмата" Усмана Ндонга, если вина игрока краснодарской команды будет доказана. Это следует из дисциплинарного кодекса Российского футбольного союза.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Сначала полузащитник сборной Армении толкнул сенегальца, затем защитник ответил игроку "Краснодару". В протоколе матча отмечено, что Ндонг был удален за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо. Сперцян получил предупреждение за неспортивное поведение.

5 октября "Ахмат" выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

Ндонгу 26 лет, он перешел в "Ахмат" в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.