Ольховский объяснил быстрое восстановление Даниила Медведева

Российский теннисист 30 сентября не доиграл полуфинальный матч турнира в Пекине, а уже 4 октября одержал победу во встрече второго круга на соревновании в Шанхае

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Fred Lee/ Getty Images

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев быстро восстановился после травмы, так как она носила преимущественно психологический характер. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

4 октября Медведев победил чеха Далибора Сврчину в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. 30 сентября он из-за травмы не смог доиграть полуфинальный матч турнира в Пекине против американца Лёнера Тьена.

"Травма Медведева возникла от нервов, потому что физически он способен играть долгие матчи. Поэтому он так быстро вернулся на корт. Что касается матча, то Даниил играл очень уверенно и не оставил никаких шансов своему сопернику. Хотелось бы и дальше видеть от него такую игру", - сказал Ольховский.