"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел на первое место в общей таблице КХЛ
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" победил московский "Спартак" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (6-я, 18-я минуты), Даниил Вовченко (26), Никита Михайлис (30, 49) и Руслан Исхаков (52). У проигравших отличились Данил Пивчулин (16) и Павел Порядин (60).
"Спартак" потерпел второе поражение от "Металлурга" в текущем сезоне, 23 сентября москвичи уступили команде из Магнитогорска в овертайме (2:3). "Спартак" находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах. "Металлург" набрал 20 очков в 12 играх и занимает единоличное 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.
В следующем матче "Спартак" 7 октября дома сыграет против "Шанхай Дрэгонс", "Металлург" в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|12
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|40-24
|18
|2
|"Торпедо"
|12
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|37-27
|17
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|10
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|33-27
|14
|4
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|5
|"Спартак"
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|37-41
|13
|6
|"Северсталь"
|11
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|31-27
|12
|7
|СКА
|11
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|34-32
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|32-32
|11
|9
|"Динамо" М
|10
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|27-33
|11
|10
|"Сочи"
|10
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|5
|26-31
|9
|11
|"Лада"
|11
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|21-48
|5
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|12
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|47-30
|20
|2
|"Авангард"
|11
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|44-25
|18
|3
|"Автомобилист"
|12
|6
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|39-32
|15
|4
|"Нефтехимик"
|12
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|33-35
|14
|5
|"Трактор"
|12
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|3
|36-39
|14
|6
|"Барыс"
|12
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|28-32
|12
|7
|"Ак Барс"
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|28-35
|11
|8
|"Адмирал"
|10
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|24-28
|10
|9
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|10
|"Амур"
|10
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|19-26
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|21-30
|6