Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Магнитогорска
Редакция сайта ТАСС
13:15

Игроки "Металлурга"

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" победил московский "Спартак" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (6-я, 18-я минуты), Даниил Вовченко (26), Никита Михайлис (30, 49) и Руслан Исхаков (52). У проигравших отличились Данил Пивчулин (16) и Павел Порядин (60).

"Спартак" потерпел второе поражение от "Металлурга" в текущем сезоне, 23 сентября москвичи уступили команде из Магнитогорска в овертайме (2:3). "Спартак" находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах. "Металлург" набрал 20 очков в 12 играх и занимает единоличное 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.

В следующем матче "Спартак" 7 октября дома сыграет против "Шанхай Дрэгонс", "Металлург" в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"12530010337-2717
3"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
4"Динамо" Мн10411110228-2414
5"Спартак"12401120437-4113
6"Северсталь"11600000531-2712
7СКА11410020434-3212
8ЦСКА11500100532-3211
9"Динамо" М10113100427-3311
10"Сочи"10202010526-319
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"12711110147-3020
2"Авангард"11711000244-2518
3"Автомобилист"12601010439-3215
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"12410220336-3914
6"Барыс"12311110528-3212
7"Ак Барс"11500100528-3511
8"Адмирал"10301200424-2810
9"Сибирь"11104000622-2910
10"Амур"10300200519-268
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

КХЛ