"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Магнитогорска

Игроки "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" победил московский "Спартак" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (6-я, 18-я минуты), Даниил Вовченко (26), Никита Михайлис (30, 49) и Руслан Исхаков (52). У проигравших отличились Данил Пивчулин (16) и Павел Порядин (60).

"Спартак" потерпел второе поражение от "Металлурга" в текущем сезоне, 23 сентября москвичи уступили команде из Магнитогорска в овертайме (2:3). "Спартак" находится на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 12 матчах. "Металлург" набрал 20 очков в 12 играх и занимает единоличное 1-е место на Востоке и в общей таблице КХЛ.

В следующем матче "Спартак" 7 октября дома сыграет против "Шанхай Дрэгонс", "Металлург" в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 12 5 3 0 0 1 0 3 37-27 17 3 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 4 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 5 "Спартак" 12 4 0 1 1 2 0 4 37-41 13 6 "Северсталь" 11 6 0 0 0 0 0 5 31-27 12 7 СКА 11 4 1 0 0 2 0 4 34-32 12 8 ЦСКА 11 5 0 0 1 0 0 5 32-32 11 9 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 10 "Сочи" 10 2 0 2 0 1 0 5 26-31 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5