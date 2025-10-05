Расселл выиграл этап Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Макс Ферстаппен стал вторым, Ландо Норрис финишировал третьим

© AP Photo/ Vincent Thian

ТАСС, 5 октября. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Сингапура.

Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Британец Ландо Норрис из "Макларен" замкнул тройку лучших.

Австралиец Оскар Пиастри ("Макларен") финишировал четвертым, но сохраняет лидерство в зачете пилотов с 336 очками. Следом идут Норрис (314) и Ферстаппен (273). Команда "Макларен" по итогам этапа стала недосягаемой для соперников и досрочно победила в Кубке конструкторов, набрав 650 очков. Коллектив завоевал титул за шесть гонок до конца чемпионата.

Следующий этап Гран-при пройдет в Остине (штат Техас, США) с 17 по 19 октября.