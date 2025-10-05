Главный тренер "Пари НН" Шпилевский считает, что не должен уходить в отставку

"Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ

СИРИУС /федеральная территория/, 5 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский считает, что, несмотря на последние неудачи, должен продолжать руководить командой. Об этом тренер заявил на пресс-конференции после гостевого матча с "Сочи".

"Пари НН" уступил на выезде "Сочи" со счетом 1:2 в матче чемпионата страны. Нижегородская команда проиграла все восемь гостевых матчей в текущем сезоне.

"Если все читать и всех слушать, то можно сразу же жизнь самоубийством заканчивать, - ответил Шпилевский на вопрос, как он относится к комментариям, что команде нужно менять главного тренера. - Поэтому пусть говорят, пусть пишут - процесс виден на поле. И кто разумно оценивает ситуацию и видит, те понимают, что на все надо время. Поэтому я не думаю, что сейчас [Хосеп] Гвардиола придет и изменит ситуацию. Не то что я себя с ним сравниваю, но любой здравомыслящий специалист или человек все понимает и видит".

"Пари НН" с 6 очками продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.