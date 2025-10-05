Россиянка Калинина выиграла турнир по гольфу "Сильные фигуры"
14:27
ДМИТРОВ/Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Калинина и марокканец Самир Сусси стали победителями международного турнира по гольфу в рамках фестиваля "Сильные фигуры". Соревнования прошли в Дмитрове.
Второе место заняли Николай и Ирина Юденковы. Третьими стали Александр Силин и Андрей Агаров.
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится с 2019 года при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, МИД России. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлинг-гольфу и теннису.