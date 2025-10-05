Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Динамо" © Арина Антонова/ ТАСС

ТАСС, 5 октября. Московское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Комтуа (8-я минута), Фредрик Классон (47), Артем Ильенко (50) и Максим Джиошвили (60). У проигравших отличился Владислав Фирстов (38).

"Динамо" с 13 очками после 11 встреч располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Торпедо" занимает 2-е место на Западе, набрав 17 очков в 13 играх.

В следующем матче "Динамо" 8 октября дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Торпедо" 7 октября примет магнитогорский "Металлург".

В других матчах воскресенья "Салават Юлаев" со счетом 3:1 на своем льду обыграл "Сочи", владивостокский "Адмирал" на выезде в овертайме победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), московский ЦСКА дома оказался сильнее череповецкой "Северстали" (3:2), хабаровский "Амур" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 13 5 3 0 0 1 0 4 38-31 17 3 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 4 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 5 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 6 "Спартак" 12 4 0 1 1 2 0 4 37-41 13 7 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 8 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 9 СКА 11 4 1 0 0 2 0 4 34-32 12 10 "Сочи" 11 2 0 2 0 1 0 6 27-34 9 11 "Лада" 12 2 0 0 1 1 0 8 22-50 6