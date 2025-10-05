Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче КХЛ
ТАСС, 5 октября. Московское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Комтуа (8-я минута), Фредрик Классон (47), Артем Ильенко (50) и Максим Джиошвили (60). У проигравших отличился Владислав Фирстов (38).
"Динамо" с 13 очками после 11 встреч располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Торпедо" занимает 2-е место на Западе, набрав 17 очков в 13 играх.
В следующем матче "Динамо" 8 октября дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Торпедо" 7 октября примет магнитогорский "Металлург".
В других матчах воскресенья "Салават Юлаев" со счетом 3:1 на своем льду обыграл "Сочи", владивостокский "Адмирал" на выезде в овертайме победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), московский ЦСКА дома оказался сильнее череповецкой "Северстали" (3:2), хабаровский "Амур" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:3).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|12
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|40-24
|18
|2
|"Торпедо"
|13
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|38-31
|17
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|10
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|33-27
|14
|4
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|6
|"Спартак"
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|37-41
|13
|7
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|8
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|9
|СКА
|11
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|34-32
|12
|10
|"Сочи"
|11
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|6
|27-34
|9
|11
|"Лада"
|12
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|22-50
|6
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|12
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|47-30
|20
|2
|"Авангард"
|11
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|44-25
|18
|3
|"Автомобилист"
|12
|6
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|39-32
|15
|4
|"Нефтехимик"
|12
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|33-35
|14
|5
|"Трактор"
|12
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|3
|36-39
|14
|6
|"Ак Барс"
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|31-36
|13
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|12
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|28-32
|12
|9
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|10
|"Амур"
|11
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|20-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8