Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
16:16

ТАСС, 5 октября. Московское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Комтуа (8-я минута), Фредрик Классон (47), Артем Ильенко (50) и Максим Джиошвили (60). У проигравших отличился Владислав Фирстов (38).

"Динамо" с 13 очками после 11 встреч располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Торпедо" занимает 2-е место на Западе, набрав 17 очков в 13 играх.

В следующем матче "Динамо" 8 октября дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Торпедо" 7 октября примет магнитогорский "Металлург".

В других матчах воскресенья "Салават Юлаев" со счетом 3:1 на своем льду обыграл "Сочи", владивостокский "Адмирал" на выезде в овертайме победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), московский ЦСКА дома оказался сильнее череповецкой "Северстали" (3:2), хабаровский "Амур" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"13530010438-3117
3"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
4"Динамо" Мн10411110228-2414
5ЦСКА12600100535-3413
6"Спартак"12401120437-4113
7"Динамо" М11213100431-3413
8"Северсталь"12600000633-3012
9СКА11410020434-3212
10"Сочи"11202010627-349
11"Лада"12200110822-506
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"12711110147-3020
2"Авангард"11711000244-2518
3"Автомобилист"12601010439-3215
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"12410220336-3914
6"Ак Барс"12600100531-3613
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"12311110528-3212
9"Сибирь"11104000622-2910
10"Амур"11300200620-298
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

КХЛ