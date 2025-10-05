Спортсмены из 39 стран примут участие в Играх национальных видов единоборств

Соревнования продлятся до 12 октября и пройдут на площадках двух спортшкол в Чебоксарах и Новочебоксарске

НОВОЧЕБОКСАРСК, 5 октября. /ТАСС/. Вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, в которых примут участие спортсмены из 39 стран, начались в Чувашии. Состязания пройдут по 17 видам единоборств.

Церемония открытия соревнований прошла на базе Специализированной спортивной школы олимпийского резерва №3 в Новочебоксарске. Данное спортивное событие стало первым после масштабной реконструкции объекта. Игры будут проходить с 5 по 12 октября на площадках двух спортшкол в Чебоксарах и Новочебоксарске. По данным властей, в соревнованиях примут участие спортсмены из 39 стран, представляющие Европу, Азию и Африку.

В ходе открытия глава Чувашии Олег Николаев отметил, что национальные виды единоборств погружают в традиции народов и "стирают границы между странами". По его словам, спорт объединяет государства и народы. Всего ожидается участие 6 тыс. спортсменов, официальных представителей команд и судей.

Финалом Игр станет спортивно-концертное шоу, которое состоится 12 октября. Зрителей ожидают гала-бои по разным дисциплинам. Помимо спортивной программы, для гостей организованы экскурсионные мероприятия, позволяющие познакомиться с историей и культурой Чувашии.