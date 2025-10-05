Футболисты ЦСКА в паузе между турами РПЛ проведут товарищеский матч

Следующий тур РПЛ стартует 18 октября

Редакция сайта ТАСС

Футболисты ЦСКА © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в паузе, связанной с матчами национальных команд, проведут товарищескую игру. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

ЦСКА выиграл у московского "Спартака" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с "Локомотивом" в гостях.

"13 наших игроков уезжают в сборные. Слава богу, не поедет Кирилл Глебов, а у тех игроков, кто поедет в сборные, не будет времеми для отдыха. Но мы спокойно восстановим игроков, у нас будет товарищеский матч, в котором мы дадим побольше игрового времени тем футболистам, у которых его нет", - сказал Челестини.