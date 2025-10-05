"Балтика" обыграла махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ
Редакция сайта ТАСС
17:58
КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).
"Балтика" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.
В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных команд, "Балтика" 19 октября на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Динамо" примет "Краснодар" 18 октября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|24
|22
|10
|12
|2
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|3
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|11
|5
|3
|3
|18
|19
|17
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|11
|3
|4
|4
|13
|9
|12
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|21
|-5
|12
|"Динамо" Мх
|11
|2
|4
|5
|10
|5
|13
|-8
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|11
|1
|4
|6
|7
|13
|22
|-9
|15
|"Пари НН"
|11
|2
|0
|9
|6
|9
|22
|-13
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18