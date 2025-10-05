Реклама на ТАСС
"Балтика" обыграла махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
17:58

Футболист "Балтики" Чинонсо Оффор

КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).

"Балтика" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных команд, "Балтика" 19 октября на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Динамо" примет "Краснодар" 18 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1ЦСКА1173124221012
2"Локомотив"1165023261610
3"Краснодар"117222322715
4"Зенит"1155120211011
5"Балтика"11551201569
6"Спартак"115331819172
7"Рубин"115331815150
8"Динамо" М114341518171
9"Ахмат"114341514131
10"Ростов"1134413912-3
11"Крылья Советов"11335121621-5
12"Динамо" Мх1124510513-8
13"Акрон"1115581318-5
14"Оренбург"1114671322-9
15"Пари НН"112096922-13
16"Сочи"111285725-18

  

