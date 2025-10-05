"Балтика" обыграла махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Футболист "Балтики" Чинонсо Оффор © Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).

"Балтика" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных команд, "Балтика" 19 октября на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Динамо" примет "Краснодар" 18 октября.