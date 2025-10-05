Сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ

Российские спортсмены за три дня до окончания соревнований завоевали 105 золотых, 55 серебряных и 34 бронзовые медали

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Азербайджане.

За три дня до окончания соревнований сборная России занимает первое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 105 золотых, 55 серебряных и 34 бронзовые медали. На втором месте располагается команда Азербайджана (29-46-86), на третьей строчке идут спортсмены из Белоруссии (27-26-48).

III Игры стран СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены в возрасте 23 лет и моложе, при этом среди них могут быть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, если они соответствуют возрастному цензу.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.