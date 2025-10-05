Футболист Сидху умер в 22 года

Причиной смерти стала остановка сердца

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 5 октября. Футболист английского полупрофессионального клуба "Хэштег Юнайтед" Раман Сидху скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сидху выступал за инклюзивную команду "Хэштег Юнайтед". По информации клуба, причиной смерти стала остановка сердца.

"Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более 2 часов, Раман, к сожалению, скончался в возрасте 22 лет. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье Рамана, его товарищам по команде", - говорится в заявлении клуба.