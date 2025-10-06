"Атланта" с Алексеем Миранчуком проиграла "Лос-Анджелесу" в матче MLS

Российский полузащитник провел на поле 72 минуты, не отметившись результативными действиями

Редакция сайта ТАСС

Алексей Миранчук ("Атланта") и Матьё Шуаньер ("Лос-Анджелес") © Photo by Kevork Djansezian/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты "Атланты" проиграли "Лос-Анджелесу" со счетом 0:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард "Лос-Анджелеса" Денис Буанга. Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел на поле 72 минуты, не отметившись результативными действиями.

"Атланта" занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 32 матчах, команда не может победить в четырех играх подряд. "Лос-Анджелес" располагается на четвертой строчке на Западе, имея в активе 56 очков после 31 встречи.

В следующем матче "Атланта" 12 октября в гостях встретится с "Интер Майями", "Лос-Анджелес" 9 октября дома примет "Торонто".