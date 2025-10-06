Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом

Ожидается, что в ближайшее время итальянец возглавит сборную Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

Фабио Каннаваро © Justin Setterfield/ Getty Images

ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент вместе со своим тренерским штабом. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

"Кандидат на пост главного тренера национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро вместе с тренерским штабом прибыл в Ташкент", - сказано в сообщении.

Ранее в ассоциации подтвердили, что ведут переговоры с итальянским специалистом.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских "Удинезе" и "Беневенто", "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, китайских "Гуанчжоу" и "Тяньцзине", последним местом его работы было хорватское "Динамо" из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.

Нынешний наставник узбекистанцев местный специалист Тимур Кападзе возглавляет сборную с января 2025 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории вышла на чемпионат мира. Турнир пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.