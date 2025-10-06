В ЦСКА считают, что арбитр хорошо отработал дерби со "Спартаком"

По мнению генерального директора армейцев Романа Бабаева, судья Артем Чистяков принимал правильные решения по ходу игры

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи Артем Чистяков хорошо отработал матч 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и московским "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2. В ворота красно-белых был назначен пенальти, также был отменен гол армейцев в первом тайме.

"Яркие положительные эмоции, тяжелый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решен, но нет, "Спартак" вернулся в игру, на определенном этапе владел преимуществом, - сказал Бабаев. - Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счет, добились важной победы".

"Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери (VAR) справился и принимал правильные решения. Это касается и отмененного гола в ворота "Спартака", пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи VAR. Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку", - добавил Бабаев.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах.