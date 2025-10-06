В федерации уверены, что российские ватерполисты выступят на следующем ЧМ

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин отметил, что в этом направлении ведется работа

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная России по водному поло выступит на следующем чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

"Конечно, подвижки в вопросе возвращения наших спортсменов есть. Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией плавания и европейской. Работа идет, и в этом огромная заслуга президента нашей федерации Дмитрия Аркадьевича Мазепина, который делает все возможное для того, чтобы у ребят и девчонок был шанс проявить себя на высшем уровне", - сказал Габдуллин.

"Конечно, есть огромный шанс, что мы выступим на следующем чемпионате мира. Мы выступим там и еще на первенствах мира. Сейчас нам надо мобилизовать силы внутри российских команд, чтобы они были ментально готовы к возвращению", - добавил собеседник агентства.

Российские ватерполисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в 2027 году в Венгрии.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта, но водное поло остается под запретом как командный вид спорта.