Гимнастка Крамаренко рассчитывает получить нейтральный статус в ближайшее время

По словам спортсменки, она может вернуться на соревнования после травмы в этом году

Лала Крамаренко © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Гимнастка Лала Крамаренко рассчитывает получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях в ближайшее время. Об этом она рассказала ТАСС.

В воскресенье стало известно, что российские спортсменки примут участие в клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио в октябре. Он станет первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступят в нейтральном статусе.

"В принципе все хорошо, восстановление идет полным ходом. Надеюсь, что скоро получится вернуться. Я сейчас потихоньку выступаю на концертах, если получится, то в этом году начну выступать на соревнованиях, - сказала Крамаренко. - Безусловно, я рассчитываю, что, когда вернусь в зал, получится поехать, получить нейтральный статус, пока его нет. Но надеюсь, что в ближайшем будущем будет".

Крамаренко 20 лет. Она является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях и трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате России 2024 года спортсменка выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах, в июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой. После Игр БРИКС Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене.