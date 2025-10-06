Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Россиянка занимает 18-е место

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Elsa/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Шнайдер занимает 18-е место, на ее счету 2 056 очков.

Лидером мирового рейтинга остается Арина Соболенко из Белоруссии (11 010). В тройку лучших также входят представительница Польши Ига Свёнтек (8 553) и американка Коко Гауфф (7 263).

Из россиянок в топ-100 также входят Мирра Андреева (5-е место, 4 698 очков), Екатерина Александрова (11; 3 253), Людмила Самсонова (20; 2 049), Вероника Кудерметова (29; 1 563), Анна Калинская (34; 1 472) Анастасия Потапова (51; 1 186), Анастасия Павлюченкова (52; 1 185), Анна Блинкова (72; 919), Полина Кудерметова (73; 919), Анастасия Захарова (83; 858) и Камилла Рахимова (90; 803).