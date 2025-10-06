Российские альпинисты не пострадали из-за плохой погоды в районе Эвереста

Ранее стало известно, что сотни застрявших возле Эвереста туристов благополучно спустились с горы

Редакция сайта ТАСС

Эверест © Mailee Osten-Tan/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские альпинисты не пострадали из-за непогоды в Непале и в районе Эвереста. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Наши альпинисты не пострадали, - сказал Яковенко. - Есть непогода, много снега, но пострадавших нет. Некоторые также находятся на других восьмитысячниках, от них негативных сигналов не поступало".

4 октября в уезде Динжи городского округа Шигадзе прошел мощный снегопад. Как сообщали ранее китайские СМИ, основные туристические маршруты полностью завалило снегом, видимость резко упала до менее одного метра. По данным издания "Саньсян душибао", порядка 1 тыс. человек, совершавших восхождение, не смогли продолжить путь по обледенелым дорогам и были вынуждены укрываться в палатках. Они застряли в лагере на высоте 4 900 м над уровнем моря.

В понедельник стало известно, что 350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе КНР, благополучно спустились с горы. Как сообщило Центральное телевидение Китая, все они чувствуют себя хорошо. Спасатели также установили связь с оставшейся группой из более чем 200 человек. Они в скором времени спустятся со склона под руководством отряда, отправленного им на помощь

Эверест (Джомолунгма) входит в гималайский хребет Махалангур-Химал, гора расположена на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. В декабре 2020 года Китай и Непал после совместных экспедиций объявили новую скорректированную высоту Эвереста: она составляет 8 848,86 м над уровнем моря, на 86 см выше, чем считалось ранее.