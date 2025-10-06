Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с иранцами и боливийцами

Встречи пройдут 10 и 14 октября соответственно

Редакция сайта ТАСС

Наталья Подольская © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнит гимн России на матче сборной по футболу с командой Боливии, Наталья Подольская исполнит гимн перед игрой с иранцами. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана. 14 октября в Москве состоится встреча с боливийцами.

"Гимн России на матче с командой Ирана исполнит Наталья Подольская. Перед игрой состоится концерт группы "Браво", также она выступит с номером открытия", - сообщили в департаменте.

"Гимн России перед матчем со сборной Боливии исполнит Александр Маршал. Ваня Дмитриенко исполнит песню "Шелк" на номере закрытия", - добавили в РФС.