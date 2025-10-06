Сборная России выиграла медальный зачет первенства мира по самбо в Индонезии

Команда, выступавшая под флагом Международной федерации самбо, завоевала 34 медали

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства мира по самбо среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, а также по боевому самбо среди юниоров, которое проходило в индонезийском городе Богор с 3 по 5 октября.

Турнир впервые состоялся в Индонезии. В соревнованиях принял участие 371 спортсмен из 34 стран. Медали разыгрывались в дисциплинах спортивное и боевое самбо в возрастных категориях 16-18 и 18-20 лет. По итогам трех дней сборная России, выступавшая под флагом Международной федерации самбо, завоевала 34 медали: 28 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. Второе место заняла команда Казахстана (2 золота, 9 серебряных и 7 бронзовых наград), третьими стали белорусы, в активе которых 6 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая).

Третий день турнира принес неожиданную медаль сразу для двух участников финала в боевом самбо в весовой категории 58 кг. Решающий поединок между россиянином Артемом Нестеровым и представителем Туркменистана не состоялся из-за организационной ошибки: местный оргкомитет перенес время начала финалов на час раньше, но не уведомил всех участников. В итоге российский самбист вышел на ковер вовремя, а соперник не успел на схватку. По решению президента Международной федерации самбо Василия Шестакова, с учетом обстоятельств, оба спортсмена были признаны победителями и награждены золотыми медалями. Решение получило поддержку национальных делегаций.

"Первенство мира в Богоре показало, насколько динамично развивается наше движение. Для Индонезии это был первый опыт проведения соревнований такого масштаба - и он оказался успешным. А наши ребята продемонстрировали характер, уверенность и мастерство. 34 медали - результат слаженной работы тренеров и спортсменов. Эта победа укрепляет лидерство России в мировом самбо и подтверждает высокий уровень нашей школы", - приводит слова президента Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев пресс-служба организации.