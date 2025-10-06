Ольховский считает, что теннисист Медведев возвращается на свой уровень

По мнению эксперта, россиянин показывает солидную игру

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев стал показывать солидную игру на последних турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Медведев обыграл чеха Далибора Сврчину в матче второго круга турнира в Шанхае. До этого он дошел до полуфинала турнира в Пекине.

"В последнее время он показывает более солидную игру. Снова неплохо подает, надежно и стабильно играет в розыгрышах. Видно, что он постепенно возвращается на свой уровень, и хотелось бы, чтобы он такую игру показывал чаще", - сказал Ольховский.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.