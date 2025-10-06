ТАСС: восстановление Акинфеева от травмы займет 14-17 дней

Голкипер ЦСКА получил травму голеностопа в матче РПЛ со "Спартаком"

Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Восстановление голкипера московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. Об этом ТАСС сообщил источник.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.

"У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней", - сказал собеседник агентства.

Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых "на ноль".