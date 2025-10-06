"Динамо" объявило о назначении Ивлева на пост председателя совета директоров

В этой должности он сменил Дмитрия Гафина

Редакция сайта ТАСС

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС. Александр Ивлев стал новым председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Динамо" - клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы, - сказал Ивлев. - Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас - создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам".

2 октября "Динамо" объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Он занимал эту должность с января 2024 года, до этого был членом совета директоров. В сезонах-2021/22 и 2023/24 "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета "Динамо". С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и покинул его в декабре 2020 года.