Хоккеиста "Спартака" Порядина внесли в базу "Миротворца"

Спортсмен попал в список из-за мероприятия с участниками СВО в 2023 году

Нападающий "Спартака" Павел Порядин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Павел Порядин внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Хоккеист попал в список из-за награждения ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в декабре 2023 года. Ранее по этой же причине в базе оказался российский защитник "Каролины" Александр Никишин.

Порядину 29 лет, он выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее он являлся игроком нижнекамского "Нефтехимика", в разное время выступал в клубах Высшей хоккейной лиги. В сезоне-2024/25 форвард набрал 46 очков (22 шайбы + 24 передачи), став одним из самых результативных игроков "Спартака".