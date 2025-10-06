Михайлов назвал чудаками тех, кто внес хоккеиста Никишина в базу "Миротворца"

Он попал в список из-за награждения ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Борис Михайлов © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Те, кто внес защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Александра Никишина в базу данных украинского ресурса "Миротворец", являются чудаками. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Хоккеист попал в список из-за награждения ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в декабре 2023 года.

"Никишин был и остается ведущим защитником нашего хоккея, сейчас он представляет нашу страну в Национальной хоккейной лиге. Разве это плохо? То, что эти чудаки включают его, они его боятся. Вот и вся логика", - сказал Михайлов.

24-летний Никишин подписал контракт с "Каролиной" в апреле 2025 года. До этого с 2022 года он играл за петербургский СКА. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ - в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 - 56 (17 + 39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.

Также на взрослом уровне он выступал за московский "Спартак" и воскресенский "Химик". Защитник является серебряным призером Олимпиады 2022 года.