КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом

Рассмотрение дела планируется 16 октября

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит возможные расистские оскорбления полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в адрес сенегальского защитника грозненского "Ахмата" Усмана Ндонга. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом не на этом заседании, а на следующем. Сейчас собираем материалы", - сказал Григорьянц.

"Рассмотрим также удаление Ндонга за агрессивное поведение. Также рассмотрим неспортивное поведение [нападающего "Ахмата"] Максима Самородова, удар ногой в LED-панель, нанесено повреждение", - добавил Григорьянц.

Рассмотрение дела Сперцяна и Ндонга планируется 16 октября.

В воскресенье "Краснодар" дома победил "Ахмат" со счетом 2:0. На следующий день после игры в "Ахмате" потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления. В клубе со слов Ндонга отметили, что тот получил оскорбления на расовой почве от Сперцяна. Позднее в РПЛ сообщили ТАСС, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент с возможными расистскими оскорблениями со стороны Сперцяна. Сам армянский футболист назвал обвинения в расизме в свой адрес неприемлемыми, опубликовав обращение в Telegram-канале. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если вина Сперцяна подтвердится, он может получить дисквалификацию до 10 игр.