Дзюба считает, что ЦСКА заслужил победу в матче РПЛ со "Спартаком"

Встреча между ЦСКА и "Спартаком" завершилась победой армейцев со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Московский ЦСКА выглядел чуть лучше столичного "Спартака" и заслуженно одержал победу в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2.

"Смотрел игру. Прикольное дерби, потрясающий матч. Болельщики получили весь спектр эмоций. Думаю, что ЦСКА был чуточку лучше, заслужил [победу]", - сказал Дзюба.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. "Спартак" занимает 6-е место, на счету команды 18 очков после 11 туров.