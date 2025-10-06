Серебряный призер Олимпиады Кривокрасов вошел в тренерский штаб ХК "Лада"

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26

ТАСС, 6 октября. Серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России по хоккею Сергей Кривокрасов вошел в тренерский штаб тольяттинской "Лады". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с Кривокрасовым рассчитан до конца сезона-2025/26.

"Мы давно планировали усиление тренерского штаба, - сказал генеральный директор "Лады" Александр Харламов. - У команды есть проблемы при игре в большинстве, поэтому завтра к нам присоединится Сергей Кривокрасов. Мы проанализировали работу Сергея Владимировича и решили, что он подходит нам по стилю. Уверены, что он поможет команде".

Кривокрасову 51 год. В России он выступал за хабаровский "Амур", омский "Авангард", череповецкую "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", московские ЦСКА и "Динамо". Также россиянин защищал цвета ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Карьеру в Северной Америке он начал в "Чикаго", который выбрал его на драфте 1992 года в первом раунде под 12-м номером. Позднее форвард был игроком "Нэшвилла", "Калгари" и Миннесоты".

В составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр 1998 года.

"Лада" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам 12 матчей.