У футболиста Депая украли паспорт перед вылетом в расположение сборной

Сборная Нидерландов в октябре проведет две встречи в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Лучший бомбардир сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай не сможет вовремя прибыть в расположение национальной команды из-за того, что у него украли паспорт перед вылетом из Бразилии. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Депай должен был вылететь из Бразилии в воскресенье. Отмечается, что футболист делает все возможное, чтобы присоединиться к сборной в ближайшее время.

"Это обидно как для Мемфиса, так и для нас, - сказал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. - Естественно, подготовка к международному перерыву должна начинаться в полном составе. В то же время есть обстоятельства, находящиеся вне нашего контроля. Мы надеемся, что он действительно сможет присоединиться к нам в тренировочном лагере как можно скорее".

Депай является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На счету форварда 52 гола в 104 матчах. С сентября 2024 года футболист выступает за бразильский "Коринтианс".

Сборная Нидерландов в октябре проведет два матча в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Ей предстоит сыграть в гостях против команды Мальты 9 октября, а 12 октября провести домашнюю встречу с командой Финляндии.

После четырех матчей сборная Нидерландов набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. На втором месте идет команда Польши с 10 очками после пяти встреч. Напрямую в финальную часть чемпионата мира отберется только одна сборная из группы. Коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах.