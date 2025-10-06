Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Шанхае

Россиянин в двух сетах обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Adam Hunger

ШАНХАЙ, 6 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Медведева, который имеет на турнире 16-й номер посева. Давидович-Фокина был посеян под 18-м номером. В четвертом круге россиянин сыграет против американца Лёнера Тьена (без номера посева). На прошлой неделе эти спортсмены встречались в полуфинале турнира в Пекине, тогда американец вышел в следующий раунд соревнования после отказа Медведева продолжать борьбу в решающем сете.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Давидович-Фокине 26 лет, он располагается на 20-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2021).

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.