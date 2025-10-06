Теннисистка Александрова вышла во второй круг турнира в Ухане

На старте турнира россиянка обыграла канадку Викторию Мбоко

Редакция сайта ТАСС

Людмила Александрова © Lintao Zhang/ Getty Images

ПЕКИН, 6 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова победила канадку Викторию Мбоко в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Александровой, которая выступает под 9-м номером посева. Мбоко принимала участие в соревновании без номера посева. Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между британкой Эммой Радукану и американкой Энн Ли.

Александровой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Мбоко 19 лет, она располагается на 23-й позиции мирового рейтинга. В ее активе одна победа на турнире WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции (2025).

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.