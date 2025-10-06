Голдобин не вошел в заявку СКА на матч КХЛ против "Локомотива"

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов раскритиковал игру Николая Голдобина

Редакция сайта ТАСС

Форвард СКА Николай Голдобин и вратарь "Спартака" Артем Загидулин © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Нападающий Николай Голдобин не вошел в заявку петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет позднее в понедельник в Ярославле.

3 октября СКА проиграл в гостях московскому "Спартаку" (1:3). После игры главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов раскритиковал игру Голдобина, заявив, что форвард не проявляет бойцовских качеств.

Голдобин перешел в СКА в минувшее межсезонье. За петербургскую команду нападающий провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 2 шайбы и сделав 6 результативных передач.