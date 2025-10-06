IIHF объявила о проведении чемпионата Европы среди женских сборных

Первый турнир должен стартовать в апреле 2027 года

ТАСС, 6 октября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о проведении чемпионата Европы среди женских сборных. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Первый турнир должен стартовать в апреле 2027 года. Как отмечает IIHF, чемпионат Европы создаст больше возможностей для проведения международных соревнований на высшем уровне, обеспечит развитие женского хоккея на протяжении всего сезона и повысит его популярность на континенте. Формат турнира и число команд-участниц определится позднее.

Также IIHF сообщила о переносе сроков проведения женского чемпионата мира с апреля на ноябрь. Изменение вступит в силу уже в 2026 году, когда мировое первенство примет Дания. Данное решение принято для того, чтобы избежать пересечения с завершением сезона в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

"Это была сложная ситуация, и мы подошли к переломному моменту в женском хоккее, - сказал президент IIHF Люк Тардиф. - Чемпионат мира по хоккею среди женщин - важное событие для развития этого вида спорта во всем мире. Совместно с PWHL мы разработали календарь, который сохраняет целостность международных соревнований и при этом позволяет избежать значительных перерывов в сезоне лиги".

С 2022 года российские сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF.