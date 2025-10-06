УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

Матч между "Барселоной" и "Вильярреалом" состоится в Майами

ТАСС, 6 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение одобрить проведение матчей чемпионата Испании и Италии за пределами этих стран. Об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовано пресс-службой.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос о проведении матча между "Барселоной" и "Вильярреалом" в Майами, Итальянская федерация футбола одобрила идею провести игру "Милана" и "Комо" в Австралии.

"Матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать матчи преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований, - сказал глава УЕФА Александер Чеферин. - Наши консультации подтвердили обоснованность этих опасений. Я хотел бы поблагодарить 55 национальных ассоциаций за их конструктивное и ответственное участие в решении столь деликатного вопроса. Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде".

Игра между "Барселоной" и "Вильярреалом" запланирована на 21 декабря, встреча "Милана" и "Комо" - на 6 февраля.