Футболисты Мусаев, Литвинов и Фомин пропустят матчи сборной России в октябре

Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев не сыграют из-за травм, Даниил Фомин - из-за перегрузочного состояния

Руслан Литвинов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов, полузащитник столичного "Динамо" Даниил Фомин и нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев пропустят товарищеские матчи сборной России в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Литвинов и Мусаев не сыграют из-за травм, Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. Сначала команда встретится со сборной Ирана, игра пройдет 10-го числа в Волгограде. 14 октября состоится матч со сборной Боливии в Москве.