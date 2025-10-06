В ЦСКА заявили, что Акинфеев избежал серьезной травмы в матче со "Спартаком"

Вратаря заменили по ходу второго тайма встречи

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев избежал серьезной травмы в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Акинфеев был заменен по ходу второго тайма встречи, которая прошла в воскресенье и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. После игры стало известно, что голкипер подвернул голеностоп. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.

"Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Опасения о серьезной травме не подтвердились. Капитан ЦСКА уже начал проходить курс терапии - точные сроки лечения будут определены в течение недели", - говорится в сообщении.

В клубе также сообщили, что нападающий Тамерлан Мусаев, ранее покинувший расположение сборной России перед товарищескими матчами, будет восстанавливаться от растяжения задней поверхности бедра. Форвард получил травму в начале встречи со "Спартаком". Защитник армейцев Игорь Дивеев пока останется в расположении сборной России, где в течение следующих 4-5 дней пройдет курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды.