Хоккеист Макдэвид подписал новый контракт с "Эдмонтоном"

По новому контракту, который начнет действовать с сезона-2026/27 и рассчитан на два года, Макдэвид будет в среднем зарабатывать $12,5 млн

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий Коннор Макдэвид подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом игрок сообщил на своей странице в X.

"Наше путешествие продолжается", - написал Макдэвид, не приведя деталей нового соглашения.

По новому контракту, который начнет действовать с сезона-2026/27 и рассчитан на два года, Макдэвид будет в среднем зарабатывать $12,5 млн.

Макдэвиду 28 лет, он был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате, в сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел отметку в 100 результативных передач за регулярный чемпионат, всего в истории североамериканской лиги таких игроков пять.

Канадец трижды становился обладателем "Харт Трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2017, 2021, 2023) и пять раз завоевывал "Арт Росс Трофи" как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году он получил "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. В последних двух сезонах "Эдмонтон" доходил до финала Кубка Стэнли, уступив на этой стадии оба раза "Флориде".

В сентябре российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Карпзиов подписал новый восьмилетний контракт с клубом. По нему игрок будет получать $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда "Эдмонтона" Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).