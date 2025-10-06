"Вашингтон" отправил в фарм-клуб Мирошниченко перед стартом сезона НХЛ

Россиянин принял участие в пяти из шести предсезонных матчей "Вашингтона", отметившись голом и двумя результативными передачами

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба "Вашингтона".

Россиянин начнет сезон в "Херши", который выступает в Американской хоккейной лиге.

Мирошниченко принял участие в пяти из шести предсезонных матчей "Вашингтона", отметившись голом и двумя результативными передачами.

Большую часть прошлого сезона 21-летний Мирошниченко провел в "Херши", набрав в 53 матчах регулярного чемпионата 42 очка (23 гола + 19 результативных передач). В плей-офф на его счету 3 шайбы и 2 ассиста по итогам 18 игр. За "Вашингтон" в сезоне-2024/25 Мирошниченко принял участие в 18 играх регулярного чемпионата и набрал 4 очка (1+3).

"Вашингтон" начнет регулярный чемпионат домашним матчем против "Бостона" в ночь на 9 октября по московскому времени.