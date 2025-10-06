СКА проиграл "Локомотиву" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Игроки СКА Андрей Локтионов и Егор Зеленов © Арина Антонова/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Петербургский СКА со счетом 2:4 уступил ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 838 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60). У проигравших отличились Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

СКА потерпел четвертое поражение подряд, до этого команда дважды проиграла дома нижегородскому "Торпедо" (2:5, 2:3 ОТ) и на выезде московскому "Спартаку" (1:3). По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера команды в ближайшее время. Как отметил источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с "Локомотивом" и "Автомобилистом". Встреча в Екатеринбурге пройдет 8 октября.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 20 очками после 13 матчей. СКА занимает 9-е место, набрав 12 очков после 12 встреч. "Локомотив" делит первое место в общей таблице КХЛ с магнитогорским "Металлургом", который провел на игру меньше. В следующем матче "Локомотив" сыграет в гостях против челябинского "Трактора" 11 октября.

В другом матче игрового дня омский "Авангард" на своем льду проиграл "Автомобилисту" (1:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 13 5 3 0 0 1 0 4 38-31 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 5 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 6 "Спартак" 12 4 0 1 1 2 0 4 37-41 13 7 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 8 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 9 СКА 12 4 1 0 0 2 0 5 36-36 12 10 "Сочи" 11 2 0 2 0 1 0 6 27-34 9 11 "Лада" 12 2 0 0 1 1 0 8 22-50 6