Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

СКА проиграл "Локомотиву" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Редакция сайта ТАСС
18:30

Игроки СКА Андрей Локтионов и Егор Зеленов

© Арина Антонова/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Петербургский СКА со счетом 2:4 уступил ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 838 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60). У проигравших отличились Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

СКА потерпел четвертое поражение подряд, до этого команда дважды проиграла дома нижегородскому "Торпедо" (2:5, 2:3 ОТ) и на выезде московскому "Спартаку" (1:3). По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера команды в ближайшее время. Как отметил источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с "Локомотивом" и "Автомобилистом". Встреча в Екатеринбурге пройдет 8 октября.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 20 очками после 13 матчей. СКА занимает 9-е место, набрав 12 очков после 12 встреч. "Локомотив" делит первое место в общей таблице КХЛ с магнитогорским "Металлургом", который провел на игру меньше. В следующем матче "Локомотив" сыграет в гостях против челябинского "Трактора" 11 октября.

В другом матче игрового дня омский "Авангард" на своем льду проиграл "Автомобилисту" (1:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"13530010438-3117
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
5ЦСКА12600100535-3413
6"Спартак"12401120437-4113
7"Динамо" М11213100431-3413
8"Северсталь"12600000633-3012
9СКА12410020536-3612
10"Сочи"11202010627-349
11"Лада"12200110822-506
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"12711110147-3020
2"Авангард"12711000345-2918
3"Автомобилист"13701010443-3317
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"13410220437-4314
6"Ак Барс"12600100531-3613
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"12311110528-3212
9"Сибирь"11104000622-2910
10"Амур"11300200620-298
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

КХЛ