СКА проиграл "Локомотиву" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
ТАСС, 6 октября. Петербургский СКА со счетом 2:4 уступил ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 838 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60). У проигравших отличились Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).
СКА потерпел четвертое поражение подряд, до этого команда дважды проиграла дома нижегородскому "Торпедо" (2:5, 2:3 ОТ) и на выезде московскому "Спартаку" (1:3). По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера команды в ближайшее время. Как отметил источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с "Локомотивом" и "Автомобилистом". Встреча в Екатеринбурге пройдет 8 октября.
"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 20 очками после 13 матчей. СКА занимает 9-е место, набрав 12 очков после 12 встреч. "Локомотив" делит первое место в общей таблице КХЛ с магнитогорским "Металлургом", который провел на игру меньше. В следующем матче "Локомотив" сыграет в гостях против челябинского "Трактора" 11 октября.
В другом матче игрового дня омский "Авангард" на своем льду проиграл "Автомобилисту" (1:4).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|13
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|38-31
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|10
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|33-27
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|6
|"Спартак"
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|37-41
|13
|7
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|8
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|9
|СКА
|12
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|36-36
|12
|10
|"Сочи"
|11
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|6
|27-34
|9
|11
|"Лада"
|12
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|22-50
|6
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|12
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|47-30
|20
|2
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|3
|"Автомобилист"
|13
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|43-33
|17
|4
|"Нефтехимик"
|12
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|33-35
|14
|5
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|6
|"Ак Барс"
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|31-36
|13
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|12
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|28-32
|12
|9
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|10
|"Амур"
|11
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|20-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8