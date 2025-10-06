Квартальнов из минского "Динамо" первым из тренеров одержал 600 побед в КХЛ
МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Наставник минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов первым одержал 600 побед в качестве главного тренера в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Юбилейная отметка покорилась Квартальнову в домашнем матче с челябинским "Трактором", который завершился со счетом 4:1 в пользу минчан. Шайбы у минского "Динамо" забросили Даниил Сотишвили (2-я минута), Виталий Пинчук (22, 30) и Майкл Колл Дэл (28). У проигравших гол забил Пьеррик Дюбе (7).
Ближайшим преследователем Квартальнова является Игорь Никитин, возглавляющий с этого сезона московский ЦСКА (466). В прошлом сезоне наставник выиграл Кубок Гагарина с ярославским "Локомотивом". По ходу карьеры Квартальнов работал в армейском клубе и трижды приводил его к победе в плей-офф КХЛ (2015, 2016, 2017).
Минское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. "Трактор" идем на 5-й позиции на Востоке с 14 очками после 13 игр. В следующем матче минский клуб сыграет в гостях против китайского "Шанхай Дрэгонс" 9 октября, который проводит домашние игры в Санкт-Петербурге. "Трактор" в этот же день примет казахстанский "Барыс".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|13
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|38-31
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|10
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|33-27
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|6
|"Спартак"
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|37-41
|13
|7
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|8
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|9
|СКА
|12
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|36-36
|12
|10
|"Сочи"
|11
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|6
|27-34
|9
|11
|"Лада"
|12
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|22-50
|6
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|12
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|47-30
|20
|2
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|3
|"Автомобилист"
|13
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|43-33
|17
|4
|"Нефтехимик"
|12
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|33-35
|14
|5
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|6
|"Ак Барс"
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|31-36
|13
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|12
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|28-32
|12
|9
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|10
|"Амур"
|11
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|20-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8