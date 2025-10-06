Квартальнов из минского "Динамо" первым из тренеров одержал 600 побед в КХЛ

Минчане обыграли дома челябинский "Трактор"

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Динамо" (Минск) Дмитрий Квартальнов © Софья Сандурская/ ТАСС

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Наставник минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов первым одержал 600 побед в качестве главного тренера в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Юбилейная отметка покорилась Квартальнову в домашнем матче с челябинским "Трактором", который завершился со счетом 4:1 в пользу минчан. Шайбы у минского "Динамо" забросили Даниил Сотишвили (2-я минута), Виталий Пинчук (22, 30) и Майкл Колл Дэл (28). У проигравших гол забил Пьеррик Дюбе (7).

Ближайшим преследователем Квартальнова является Игорь Никитин, возглавляющий с этого сезона московский ЦСКА (466). В прошлом сезоне наставник выиграл Кубок Гагарина с ярославским "Локомотивом". По ходу карьеры Квартальнов работал в армейском клубе и трижды приводил его к победе в плей-офф КХЛ (2015, 2016, 2017).

Минское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. "Трактор" идем на 5-й позиции на Востоке с 14 очками после 13 игр. В следующем матче минский клуб сыграет в гостях против китайского "Шанхай Дрэгонс" 9 октября, который проводит домашние игры в Санкт-Петербурге. "Трактор" в этот же день примет казахстанский "Барыс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 13 5 3 0 0 1 0 4 38-31 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 5 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 6 "Спартак" 12 4 0 1 1 2 0 4 37-41 13 7 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 8 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 9 СКА 12 4 1 0 0 2 0 5 36-36 12 10 "Сочи" 11 2 0 2 0 1 0 6 27-34 9 11 "Лада" 12 2 0 0 1 1 0 8 22-50 6