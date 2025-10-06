Реклама на ТАСС
Квартальнов из минского "Динамо" первым из тренеров одержал 600 побед в КХЛ

Минчане обыграли дома челябинский "Трактор"
Редакция сайта ТАСС
18:35

Главный тренер "Динамо" (Минск) Дмитрий Квартальнов

© Софья Сандурская/ ТАСС

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Наставник минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов первым одержал 600 побед в качестве главного тренера в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Юбилейная отметка покорилась Квартальнову в домашнем матче с челябинским "Трактором", который завершился со счетом 4:1 в пользу минчан. Шайбы у минского "Динамо" забросили Даниил Сотишвили (2-я минута), Виталий Пинчук (22, 30) и Майкл Колл Дэл (28). У проигравших гол забил Пьеррик Дюбе (7).

Ближайшим преследователем Квартальнова является Игорь Никитин, возглавляющий с этого сезона московский ЦСКА (466). В прошлом сезоне наставник выиграл Кубок Гагарина с ярославским "Локомотивом". По ходу карьеры Квартальнов работал в армейском клубе и трижды приводил его к победе в плей-офф КХЛ (2015, 2016, 2017).

Минское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 11 матчах. "Трактор" идем на 5-й позиции на Востоке с 14 очками после 13 игр. В следующем матче минский клуб сыграет в гостях против китайского "Шанхай Дрэгонс" 9 октября, который проводит домашние игры в Санкт-Петербурге. "Трактор" в этот же день примет казахстанский "Барыс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"13530010438-3117
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
5ЦСКА12600100535-3413
6"Спартак"12401120437-4113
7"Динамо" М11213100431-3413
8"Северсталь"12600000633-3012
9СКА12410020536-3612
10"Сочи"11202010627-349
11"Лада"12200110822-506
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"12711110147-3020
2"Авангард"12711000345-2918
3"Автомобилист"13701010443-3317
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"13410220437-4314
6"Ак Барс"12600100531-3613
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"12311110528-3212
9"Сибирь"11104000622-2910
10"Амур"11300200620-298
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

