РФС 10 октября рассмотрит новое дело против Писарского о ставках

Причиной для нового дисциплинарного производства стало совершение Писарским двух ставок в 2020 году, когда футболист выступал за омский "Иртыш"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен 10 октября рассмотреть новое дело против ранее отстраненного за ставки нападающего Владимира Писарского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

Причиной для нового дисциплинарного производства, как уточнил Смирнов, стало совершение Писарским двух ставок в 2020 году, когда футболист выступал за омский "Иртыш". Юрист также отметил, что форвард не совершал ставок на футбольные события.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд. Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.

13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. 11 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что КДК может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с Писарским. 18 сентября стало известно, что сторона Писарского отправила в CAS апелляцию на решение о дисквалификации.