Российские спортсмены прибыли в КНДР на фестиваль по фигурному катанию

СЕУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены прибыли в столицу КНДР 6 октября для участия в Пхеньянском международном фестивале конькобежного спорта и фигурного катания. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что фестиваль проводится по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.

Иные подробности не приводятся, но опубликована фотография спортсменов. На ней изображены Вероника Яметова, Эдуард Карартынян, Макар Солодников, спортивная пара Анна Москалева - Артем Родзянов, а также танцевальный дуэт Таисия Шепталина - Дмитрий Пекин.