Президент "Бенфики" предстанет перед судом из-за платежа от "Локомотива"

Деньги были частью погашения долга за трансфер в российский клуб аргентинца Хермана Конти в 2023 году

Редакция сайта ТАСС

Президент "Бенфики" Руй Кошта © AP Photo/ Armando Franca

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Президент португальского футбольного клуба "Бенфика" Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика из-за полученного денежного перевода от российского "Локомотива" в размере €76 тыс. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal.

По информации источника, полученные деньги были частью погашения долга за трансфер в российский клуб аргентинца Хермана Конти в 2023 году. Эта транзакция нарушила европейское законодательство о санкциях, применяемым к лицам и организациям, поддерживающим интересы России. Кошта должен был дать показания в суде в июле прошлого года, однако запросил отсрочку.

Прокуратура намерена ходатайствовать о временном приостановлении производства по делу после уплаты штрафа. Согласно действующему португальскому законодательству нарушение международных ограничительных мер карается тюремным заключением на срок от одного до пяти лет.

Конти перешел в "Локомотив" в январе 2023 года, общая сумма трансфера составила €2 млн. В августе того же года игрок был отправлен в аренду в аргентинский "Колон" до конца сезона. После игрока выкупил аргентинский "Расинг" из Авельянеды.