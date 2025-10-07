Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Ухане

В стартовом раунде соревнований россиянка победила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго

Редакция сайта ТАСС

Людмила Самсонова © AP Photo/ Vera Nieuwenhuis

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова победила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:1; 7:5 в пользу россиянки (16-й номер посева на турнире). Аранго выступала без номера посева. Во втором круге Самсонова сыграет с американкой Софией Кенин.

Самсоновой 26 лет, она находится на 20-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Аранго 24 года, она находится на 49-й строчке мирового рейтинга. На счету колумбийской спортсменки один титул под эгидой WTA.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.