18-летний вратарь "Кайрата" получил образовательный грант

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана отметили, что все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам

Вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Голкиперу казахстанского "Кайрата" Шерхану Калмурзе предоставили образовательный грант. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана.

"Все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам. Это позволит им не только достигать высоких результатов в спорте, но и развиваться как всесторонние личности, способные успешно реализовать себя в различных сферах после завершения спортивной карьеры. Исторический результат, показанный юным вратарем, - яркий пример для всей казахстанской молодежи", - сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Калмурзе 18 лет, он является номинально третьим голкипером клуба. Из-за травм одноклубников он получил возможность дебютировать в Лиге чемпионов. Голкипер сыграл в играх против португальского "Спортинга" (1:4), в которой отбил пенальти, и испанского "Реала" (0:5).