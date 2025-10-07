Сергачев раскрыл секрет уникальности броска Овечкина

Защитник "Юты" отметил, что у форвард "Вашингтона" умеет грамотно выбрать точку для броска

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ТАСС, 7 октября. Выбор позиции для броска и оценка действий вратарей делают щелчок российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина уникальным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Юты" Михаил Сергачев.

"Да, многие бросают сильно - Стивен Стэмкос, Патрик Лайне. Но у Овечкина уникально другое - выбор точки, - сказал он. - В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело "читать".

Овечкину 40 лет, в апреле он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.