Российские хоккеисты "Флориды" получили чемпионские перстни

В прошлом сезоне в составе клуба чемпионами плей-офф НХЛ стали Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов © IMAGN IMAGES via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российские хоккеисты "Флориды" Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония прошла в понедельник. На перстнях, которые выполнены из 14-каратного золота и украшены более чем 450 драгоценными камнями, изображены два Кубка Стэнли, выигранные клубом в 2024 и 2025 годах. На каждом перстне выгравировано имя владельца. Награду также получили руководство клуба, тренеры, сотрудники медицинского и технического штабов.

В минувшем сезоне Бобровский провел 54 матча в регулярном чемпионате, одержав 33 победы при показателе отраженных бросков 90,6%. В плей-офф на его счету 23 матча при 91,4% отраженных бросков. Куликов в прошлом сезоне провел 70 игр в "регулярке", набрав 13 очков (4 шайбы + 9 передач), в плей-офф на его счету 5 очков (2+3) в 23 встречах.