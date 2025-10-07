Команда Анкалаева отговаривала бойца UFC от реванша с Перейрой

Спортсмен проводил бой со сломанным ребром

Редакция сайта ТАСС

Магомед Анкалаев © Sean M. Haffey/ Getty Images

ТАСС, 7 октября. Команда российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева не хотела, чтобы он проводил поединок против бразильца Алекса Перейры из-за перелома ребра. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Лео Гимарайнш.

Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, уступив Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

"Магомед Анкалаев дрался с Алексом Перейрой со сломанным ребром, - написал Гимарайнш. - Я узнал, что часть команды пыталась помешать россиянину выйти на бой, решение было принято не единогласно".

Анкалаеву 33 года, в его активе 21 победа при 2 поражениях в смешанных единоборствах, один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся. В декабре 2022 года россиянин провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью. Анкалаев завоевал титул в марте, победив единогласным решением судей Перейру.