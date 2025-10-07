Фигурист Семененко пропустит турнир Панина-Коломенкина в Петербурге

Турнир пройдет с 8 по 12 октября

Редакция сайта ТАСС

Евгений Семененко © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко не выступит на юбилейном турнире памяти первого русского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

9 сентября Семененко получил травму колена, из-за чего был вынужден пропустить контрольные прокаты сборной России. Мемориал Панина-Коломенкина пройдет с 8 по 12 октября.

"На турнире памяти Панина-Коломенкина Евгений выступать не будет. Сегодня сделал первый двойной риттбергер", - сообщил Мишин.

Семененко 22 года. Он является двукратным чемпионом России. На чемпионате России 2025 года спортсмен занял третье место.